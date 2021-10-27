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У Львові розшукують безвісти зниклу 19-річну дівчину. Оновлено

Наталя Дуляба

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У Львові правоохоронці оголосили в розшук 19-річну Анастасію Стахів, яка уночі 27 жовтня вийшла з дому і назад не повернулась. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Про зникнення 19-річної Анастасії Стахів у поліцію повідомили її родичі. Відомо, що у середу вночі, 27 жовтня, орієнтовно о 02:00 год. дівчина вийшла зі свого дому на вул. Глибокій, проте назад досі не повернулась.

ОНОВЛЕНО о 12:55 год. Дівчину знайшли мертвою.

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Прикмети дівчини: зріст 164 см, середньої статури,  волосся темно-русяве, очі блакитні, носить окуляри. Була одягнена у світло-сіру піжаму, світло-рожеву куртку, взута у світло-бежеві кросівки.

Усіх, хто володіє інформацією, яка може допомогти встановити місце перебування Анастасії, просять зголоситись за телефонами: 238-95-15, 067-353-58-04 або на оперативну лінію 102.

До пошуків Анастасії Стахів вже залучили волонтерів. Людей, які володіють будь-якою інформацією, вони також просять надавати на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911. Писати можна й у чат пошуку у Viber.

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Фото: Пошуково-рятувальна волонтерська асоціація Sarva

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