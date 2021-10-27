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Безвісти зниклу 19-річну львів’янку знайшли мертвою

Наталя Дуляба

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Зниклу напередодні 19-річну львів’янку Анастасію Стахів знайшли мертвою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Пошуково-рятувальна волонтерська асоціація Sarva.

19-річну Анастасію Стахів, яка уночі 27 жовтня вийшла зі свого дому на вул. Глибокій і не повернулась, знайшли мертвою. За попередніми даними, її тіло виявили неподалік дому.

Водночас у Нацполіції Львівщини уточнили, що зниклу дівчину знайшли о 12:15 год. у воді на Піскових (Алтайських) озерах, що на вул. Генерала Чупринки. Аби її витягнути, довелося залучати водолазів, адже тіло перебувало на глибині кількох метрів.

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Як пише Zaxid.net із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, вдома Анастасія Стахів залишила передсмертну записку, в якій написала, що має намір скоїти самогубство.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою «безвісно зникла». Наразі всі обставини смерті встановлюються, триває слідство.

Відомо, що 19-річна Анастасія Стахів була студенткою Львівської політехніки, навчалася на спеціальності «Архітектура та містобудування».

Нагадаємо, у середу вночі, 27 жовтня, орієнтовно о 02:00 год. Анастасія Стахів просто у піжамі вийшла з дому, проте назад так і не повернулась. Поліція оголосила дівчину у розшук, до пошуків відразу залучили й волонтерів.

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Фото: поліція

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