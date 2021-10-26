Зрив сесії Львівської облради відбувся через політичні договорняки, – Народний Рух України

Львівська крайова організація Народного Руху України переконанана, що зрив сесії Львівської облради відбувся через політичні договорняки, а відтак вимагає від голови Львівської обласної ради Ірини Гримак негайно скликати президію ради та визначитися стосовно наступної дати сесії. Відповідну заяву поширила Львівська крайова організація Народного Руху України.

Текст заяви подаємо без змін:

«Сьогодні, 26 жовтня 2021 року, відбулося щось таке, що не піддається логіці. Львівська обласна рада, як найвищий представницький орган влади на Львівщині і приклад для інших по всій Україні не зібралася на засідання VIII чергової сесії. Так, цьому ганебному явищу придумали абсолютно брехливе пояснення – складна епідеміологічна ситуація. Але насправді нам відомо, що зрив сесії відбувся через політичні договорняки і дерибан бюджету, в якому чиїсь інтереси не були задоволені.

Керівники деяких фракцій заборонили своїм депутатам йти на сесію. Але сьогодні не про них, нехай це буде на їхній совісті. Сьогодні про інше. На VIII черговій сесії Львівської обласної ради в порядку денному було багато важливих питань, у тому числі внесення змін до бюджету, де йшлося про дофінансування гостро необхідних напрямків життєдіяльності громад і установ Львівщини.

Фракція Народного Руху України у повному складі була готова до складної роботи, у тому числі гострих дискусій, бо можливостей, як завжди менше, ніж потреб. Але у Львівській обласній раді політичні інтереси стали домінувати над інтересами людей. У зв’язку із цим Львівська крайова організація політичної партії Народний Рух України засуджує будь-яке політиканство, де заручниками стають прості люди.

Свого часу, а саме 1 грудня 2020 року ми підписали меморандум Про співпрацю політичних партій у Львівській обласній раді. Цей Меморандум багато хто назвав коаліційною угодою. Це не так, у жодні коаліції, більшості чи меншості ми не входили, ми прийшли працювати і робити те, що обіцяли виборцям.

Однак, зважаючи на події, що сталися сьогодні, Львівська крайова організація Народного Руху України у терміновому порядку ініціює засідання своїх керівних органів, на якому ми дамо оцінку виконанню вищеназваного Меморандуму, а також сформуємо власний план дій щодо недопущення політичної кризи у Львівській обласній раді.

Крім того вимагаємо від голови Львівської обласної ради негайно скликати президію ради та визначитися стосовно наступної дати сесії. Запам’ятайте усі, українське прислів’я «Пани чубляться, а у людей чуби тріщать» не буде лозунгом Львівської обласної ради».

Раніше Львівський портал повідомляв, що сесію Львівської облради перенесли через Covid.

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