Через Covid сесію Львівської облради перенесли

У вівторок, 26 жовтня, була запланована сесія Львівської обласної ради. Втім її було вирішено перенести через загрозливу епідситуацію із коронавірусною інфекцією в області. Проте Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У сесійній залі були присутні 33 депутати. У той час, коли для прийняття рішення потрібно 43 депутати. Відтак сесію визнали неповноважною. На розгляд сесії було винесено 28 питань.

Як повідомила голова Львівської облради Ірина Гримак, до неї звернулися представники фракцій з проханням перенести сесію через коронавірусну інфекцію.

«Маю інформацію від декількох фракцій, що є прохання перенести нашу робочу сесію у зв’язку із ситуацією, яка склалася з епідеміологічною ситуацією. Відповідно депутати побажали поберегтися і поберегти усіх нас від загроз бути інфікованими», – зазначила Ірина Гримак.

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Про наступну сесію буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, протягом останньої доби в області виявили 1198 нових хворих на коронавірус, ще 31 людина померла.

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