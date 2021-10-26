ОСТАННІ НОВИНИ

Водії, швачки та працівники сфери освіти: перелік вакансій на Львівщині

Вероніка Рой

|

На Львівщині налічується понад п’ять тисяч актуальних вакансій. Зокрема, шукають водіїв транспортних засобів, швачок та спеціалістів сфери освіти. Про це Львівському порталу повідомили у в обласному центрі зайнятості.

Найбільше пропозицій працевлаштування зафіксовано для:

  • водіїв автотранспортних засобів (315 вільних робочих місць),
  • швачок (278),
  • операторів котелень (177),
  • монтерів кабельного виробництва (137),
  • спеціалістів сфери освіти (118). Зокрема, шукають вчителів середньої школи різного профілю, дефектологів, вихователів, асистентів вихователя та ін.

Також понад сто працівників шукають заклади сфери охорони здоров’я. Серед них – медичні сестри,  молодші медичні сестри, лікарі. Стільки ж бракує касирів торговельного залу, кухарів, електромонтерів і поліцейських.

Чимало варіантів зайнятості надійшло для двірників – 92, електрозварників – 82, операторів автоматичних та напівавтоматичних верстатів та установок – 81, продавців продовольчих товарів – 68.

Реклама партнерів

Ознайомитися з актуальними вакансіями можна за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів