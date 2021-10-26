Водії, швачки та працівники сфери освіти: перелік вакансій на Львівщині

На Львівщині налічується понад п’ять тисяч актуальних вакансій. Зокрема, шукають водіїв транспортних засобів, швачок та спеціалістів сфери освіти. Про це Львівському порталу повідомили у в обласному центрі зайнятості.
Найбільше пропозицій працевлаштування зафіксовано для:
- водіїв автотранспортних засобів (315 вільних робочих місць),
- швачок (278),
- операторів котелень (177),
- монтерів кабельного виробництва (137),
- спеціалістів сфери освіти (118). Зокрема, шукають вчителів середньої школи різного профілю, дефектологів, вихователів, асистентів вихователя та ін.
Також понад сто працівників шукають заклади сфери охорони здоров’я. Серед них – медичні сестри, молодші медичні сестри, лікарі. Стільки ж бракує касирів торговельного залу, кухарів, електромонтерів і поліцейських.
Чимало варіантів зайнятості надійшло для двірників – 92, електрозварників – 82, операторів автоматичних та напівавтоматичних верстатів та установок – 81, продавців продовольчих товарів – 68.
Ознайомитися з актуальними вакансіями можна за цим посиланням.
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Вероніка Рой