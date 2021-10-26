Водії, швачки та працівники сфери освіти: перелік вакансій на Львівщині

На Львівщині налічується понад п’ять тисяч актуальних вакансій. Зокрема, шукають водіїв транспортних засобів, швачок та спеціалістів сфери освіти. Про це Львівському порталу повідомили у в обласному центрі зайнятості.

Найбільше пропозицій працевлаштування зафіксовано для:

водіїв автотранспортних засобів (315 вільних робочих місць),

швачок (278),

операторів котелень (177),

монтерів кабельного виробництва (137),

спеціалістів сфери освіти (118). Зокрема, шукають вчителів середньої школи різного профілю, дефектологів, вихователів, асистентів вихователя та ін.

Також понад сто працівників шукають заклади сфери охорони здоров’я. Серед них – медичні сестри, молодші медичні сестри, лікарі. Стільки ж бракує касирів торговельного залу, кухарів, електромонтерів і поліцейських.

Чимало варіантів зайнятості надійшло для двірників – 92, електрозварників – 82, операторів автоматичних та напівавтоматичних верстатів та установок – 81, продавців продовольчих товарів – 68.

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Ознайомитися з актуальними вакансіями можна за цим посиланням.

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