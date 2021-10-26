На Стрийщині «Опель» в’їхав у екскаватор

25 жовтня у Стрийському районі Львівщини водій автомобіля «Опель» зіткнувся з екскаватором. Водія легковика з травмами госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась 25 жовтня на автодорозі «Стрий-Тернопіль» неподалік села Угерсько Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Комбо», 63-річний мешканець одного з сіл району, скоїв зіткнення з екскаватором. Внаслідок події водій автомобіля отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

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Правоохоронці встановлюють обставини події.

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