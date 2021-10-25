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Викрадену 9-місячну львів'янку розшукали у Хмельницькій області

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали 31-річного Юрія Лукача, який у Львові викрав 9-місячну доньку своєї співмешканки. Чоловіка з дитиною розшукали у Хмельницькій області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

9-місячну Вікторію Нечаєву викрали 23 жовтня. Вже наступного дня поліція оприлюднила інформацію про зникнення дитини. Попередньо було встановлено, що до викрадення може бути причетний колишній співмешканець матері дитини – 31-річний Лукач Юрій Васильович, який є жителем селища Підволочиськ Тернопільської області.

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До розшуку дитини були задіяні правоохоронці Львівщини, а також правоохоронці Хмельницької та Тернопільської областей.

Також був проведений комплекс заходів – поліцейські виявляли коло спілкування зловмисника, вивчали записи камер відеоспостереження, проводили опитування усіх, хто міг допомогти у розшуках дитини.

25 жовтня зранку поліцейські розшукали у селі Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області 9-місячну дівчинку та чоловіка, який причетний до її викрадення.

На місце події прибули поліцейські Львівщини. Зловмисник був затриманий, дівчинка неушкоджена, зараз її обстежують медики. Також вирішується питання про поміщення дитини у спеціалізований медичний заклад.

Також невдовзі суд обере запобіжний захід чоловіку, причетному до викрадення дитини, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

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Фото: поліція

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