У Львові викрали 9-місячну дитину

Львівські поліцейські оголосили в розшук 31-річного чоловіка, якого підозрюють у викраденні 9-місячної дитини своєї співмешканки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, дитина могла бути викрадена. А також встановлено, що до викрадення може бути причетний колишній співмешканець матері дитини – 31-річний Лукач Юрій Васильович, який є мешканцем селища Підволочиськ Тернопільської області.

За даними пошуково-рятувальної волонтерської асоціації, чоловік з дитиною зникли 23 жовтня.

Прикмети розшукуваних:

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Вікторія Нечаєва: вік – 9 місяців, ріст – 60-70 сантиметрів, волосся світле.

Юрій Лукач – вік 31 рік, невеликого зросту, неголений, був одягнений у синю куртку та жовті штани. Особлива прикмета – татуювання на лівій руці.

До розшуку дитини задіяні оперативники кримінальної поліції, ювенальні поліцейські усіх територіальних підрозділів поліції, а також співробітники карного розшуку, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщині. Орієнтування надіслані до поліції інших областей.

Усім, кому відомі деталі події або місце перебування розшукуваних, просимо зголоситися на номером 102 або у найближчий підрозділ поліції.

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Фото: поліція