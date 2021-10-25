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Майже 40 вулиць Львова будуть без світла

Аліса Белей

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У понеділок, 25 жовтня, через ремонтні роботи 38 вулиць Львова залишаться без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє гаряча лінія «Львівобленерго».

З 9:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть вулиці:

  • вул. Грекова, 8;
  • вул. Клепарівська, 28, 28а;
  • вул. Батуринська, 1, 3, 5, 7;
  • вул. Джерельна, 53, 55, 57, 59;
  • вул. Ветеранів, 2, 4, 5, 6, 8;
  • вул. Базарна, 34, 44, 50;
  • вул. Крехівська, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
  • вул. Водна, 5;
  • вул. Шевченка, 318, 320, 322;
  • вул. Брюховицька, 39-87;
  • вул. Ряснянська, 1-29; 2-50;
  • вул. Прокоповича – всі;
  • вул. Тростинна – всі;
  • вул. Осикова – всі;
  • вул. Маршалківка – всі;
  • СГК «Червона Калина» – всі;
  • вул. Кульпарківська, 95, 99, 99б, 101;
  • вул. Перфецького, 7а, 9, 14, 21;
  • вул. Наукова, 39, 41, 47, 49, 49а;
  • вул. Пулюя, 1, 3, 5, 7;
  • вул. Київська, 1-12;
  • вул. Здоров’я – всі;
  • вул. Левинського, 1-6;
  • вул. Чупринки, 52;
  • вул. Глибока, 12, 19-29;
  • вул. Гіпсова, 27, 27а-ж, 29, 29а-ж;
  • вул. Комарниця, 2;
  • вул. Остроградських, 3;
  • вул. Бой-Желенського, 2, 4, 6;
  • вул. Г.Майдану 28, 30а, 38, 40;
  • вул. Похила, 2, 4;
  • вул. Лаврівського, 1-15, 2-40;
  • вул. Спокійна, 5-35, 8-30;
  • вул. Любінська, 50-60;
  • вул. Канівська, 2-38, 3-37;
  • вул. Шараневича, 1-29, 2-30;
  • вул. Затишна – всі;
  • вул. Декарта, 1, 3, 2.

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