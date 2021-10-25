Майже 40 вулиць Львова будуть без світла

У понеділок, 25 жовтня, через ремонтні роботи 38 вулиць Львова залишаться без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє гаряча лінія «Львівобленерго».

З 9:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть вулиці:

вул. Грекова, 8;

вул. Клепарівська, 28, 28а;

вул. Батуринська, 1, 3, 5, 7;

вул. Джерельна, 53, 55, 57, 59;

вул. Ветеранів, 2, 4, 5, 6, 8;

вул. Базарна, 34, 44, 50;

вул. Крехівська, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

вул. Водна, 5;

вул. Шевченка, 318, 320, 322;

вул. Брюховицька, 39-87;

вул. Ряснянська, 1-29; 2-50;

вул. Прокоповича – всі;

вул. Тростинна – всі;

вул. Осикова – всі;

вул. Маршалківка – всі;

СГК «Червона Калина» – всі;

вул. Кульпарківська, 95, 99, 99б, 101;

вул. Перфецького, 7а, 9, 14, 21;

вул. Наукова, 39, 41, 47, 49, 49а;

вул. Пулюя, 1, 3, 5, 7;

вул. Київська, 1-12;

вул. Здоров’я – всі;

вул. Левинського, 1-6;

вул. Чупринки, 52;

вул. Глибока, 12, 19-29;

вул. Гіпсова, 27, 27а-ж, 29, 29а-ж;

вул. Комарниця, 2;

вул. Остроградських, 3;

вул. Бой-Желенського, 2, 4, 6;

вул. Г.Майдану 28, 30а, 38, 40;

вул. Похила, 2, 4;

вул. Лаврівського, 1-15, 2-40;

вул. Спокійна, 5-35, 8-30;

вул. Любінська, 50-60;

вул. Канівська, 2-38, 3-37;

вул. Шараневича, 1-29, 2-30;

вул. Затишна – всі;

вул. Декарта, 1, 3, 2.

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