ОСТАННІ НОВИНИ

Україна встановила новий добовий рекорд за кількістю Covid-щеплень

Вероніка Рой

|

Протягом 22 жовтня в Україні здійснили майже 290 тисяч щеплень проти коронавірусної інфекції, що є новим добовим рекордом. Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Так, минулої доби в Україні провели майже 289 468 Covid-щеплень. Одну дозу отримали 203 265 осіб, дві – 86 203 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини. З них отримали одну дозу 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей. Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

Реклама партнерів

Попри зростання числа охочих зробити вакцинацію протягом останніх днів, такі темпи вакцинації досі є найгіршими у Європі. Тому міністр охорони здоров’я Олег Ляшко хоче, аби в Україні робили по 1,5 мільйона щеплень на добу. Він каже, що це є абсолютно реально.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів