Україна встановила новий добовий рекорд за кількістю Covid-щеплень

Протягом 22 жовтня в Україні здійснили майже 290 тисяч щеплень проти коронавірусної інфекції, що є новим добовим рекордом. Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Так, минулої доби в Україні провели майже 289 468 Covid-щеплень. Одну дозу отримали 203 265 осіб, дві – 86 203 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини. З них отримали одну дозу 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей. Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Попри зростання числа охочих зробити вакцинацію протягом останніх днів, такі темпи вакцинації досі є найгіршими у Європі. Тому міністр охорони здоров’я Олег Ляшко хоче, аби в Україні робили по 1,5 мільйона щеплень на добу. Він каже, що це є абсолютно реально.

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