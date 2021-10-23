Поліція впіймала псевдомінера залізничного вокзалу та лікарні у Львові

Поліцейські затримали 34-річного жителя Черкаської області, які надав фейкове повідомлення про замінування у Львові головного залізничного вокзалу та Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

22 жовтня протягом 02:00 год. ночі до поліції надійшло два повідомлення про замінування: залізничного вокзалу Львова та лікарні швидкої медичної допомоги. На місці події працювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб поліції Львівщини.

Із вокзалу вони евакуювали близько 75 осіб – працівників вокзалу та пасажирів. І лікарні здійснили евакуацію 150 осіб – ходячих пацієнтів та персонал.

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При огляді приміщень лікарні та залізничного вокзалу вибухонебезпечних пристроїв не виявлено.

Згодом правоохоронці встановили чоловіка, якого підозрюють в наданні обох неправдивих повідомлень про замінування. Ним виявився 34-річний мешканець Черкаської області. Поліцейські встановили місце його перебування та затримали зловмисника на вокзалі.

За фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від двох до шести років.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція