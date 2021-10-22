Анонім «замінував» у Львові залізничний вокзал та лікарню швидкої допомоги

Протягом ночі 22 жовтня львівські поліцейські отримали два повідомлення про замінування. Зокрема, анонім повідомив про вибухівку на Головному залізничному вокзалі Львова, а також у лікарні швидкої медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 02:43 год. на лінію «102» з мобільного телефону надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу, що на пл. Двірцевій, 1 у Львові. Вимог, виконання яких могло би відвернути вибух, не висувалось.

На місце події було направлено відповідні служби та сили цивільного захисту міста. Фахівці провели обстеження приміщень вокзалу та прилеглої території. З приміщень вивели 75 відвідувачів та 20 осіб персоналу.

Пошукові роботи завершили о 03:45 год. – вибухового пристрою не виявлено.

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Також о 02:54 год. до поліції з мобільного телефону надійшло повідомлення про замінування Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова, що на вул. Миколайчука, 9. Вимог анонім теж не висував.

До лікарні було направлено відповідні служби та сили цивільного захисту міста. Евакуація людей не проводилась.

Пошукові роботи завершено об 04:45 год. Вибухового пристрою не виявлено.

В обох випадках встановлюють осіб, які надали неправдиві повідомлення.

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