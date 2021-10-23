Мешканців Львівщини кличуть на велопрогулянку до Крехівського монастиря

У неділю, 24 жовтня, мешканців Львівщини запрошують приєднатися до мандрівки на велосипедах до Крехівського монастиря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За словами представника «Bike Sport Active» та співорганізатора заходу Олександра Дудніка, долучатись до велопрогулянки можуть навіть початківці, оскільки її складність і темп – легкі.

Загальна протяжність маршруту складає 60 км, покриття – ідеальна асфальтована дорога, яка пролягатиме через сосновий ліс Яворівського Національного природного парку.

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Збір учасників в неділю о 10:45 год біля входу в ТРЦ «Спартак». Реєстрація на захід – за посиланням.

Подія відбуватиметься із дотриманням карантинних обмежень: учасник допускатиметься до загальної колони лише за наявності однієї або двох доз вакцинацій.

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Фото: ЛОДА