Ляшко розповів, за якої умови карантин в Україні можуть скасувати

Щоб в Україні скасували карантин, потрібно досягнути 70% вакцинованого населення. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі «Свободи слова», передає видання «Бабель».

За його словами, європейські країни змогли досягнути цього показника протягом 4-5 місяців. Для вакцинації інших 30% держава використовує певні заходи.

«Країни європейського регіону, які почали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порога 70%. Решта підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед 30%, які не хочуть або бояться», – сказав Ляшко.

Міністр наголосив, що Україна повинна досягнути цього показника. Лише після цього можна скасовувати карантинні заходи.

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Нагадаємо, більшість областей в Україні, зокрема, перебувають у «жовтій» зоні карантину. Натомість у «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська та Сумська.

Стосовно вакцинації, то в Україні зробили щеплення 8 760 924 людям. Протягом 22 жовтня країна встановила новий добовий рекорд за кількість Covid-щеплень. Вакцинацію отримали майже 290 тисяч осіб.

Попри зростання числа охочих зробити вакцинацію протягом останніх днів, такі темпи вакцинації досі є найгіршими у Європі. Тому міністр охорони здоров’я Олег Ляшко хоче, аби в Україні робили по 1,5 мільйона щеплень на добу. Він каже, що це є абсолютно реально.

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