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У мерії запевняють, що Львів готовий до снігопадів

Вероніка Рой

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З 11 до 18 жовтня у Львові тривала перевірка стану комунальної снігоприбиральної техніки. Відтак у міськраді запевнили, що місто готове до початку снігопадів. Про це повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, передає пресслужба міськради.

За її словами, цього року для прибирання доріг від снігу буде залучено 137 одиниць комунальної техніки, а також укладено угоди для додаткового залучення ще 107 одиниць приватної техніки. Ірина Маруняк запевнила, що снігоприбиральна техніка готова до роботи, також закуплені протиожеледні матеріали.

«Реагентами будемо посипати пішохідну зону у Галицькому районі. Сіллю будемо посипати також дороги. Запланували, що цієї зими сіллю будемо посипати 60 магістральних доріг у різних районах. До прикладу, минулого року ми передбачали, що сіллю будемо посипали 20 доріг. Однак температура має бути не вище мінус 10 градусів. Це робимо для того, щоб зменшити кількість піску на вулицях, який на весну залишається між бордюрами і у дощоприймачах. Піскосумішшю будемо посипати підйоми та внутрішньоквартальні дороги. Тобто ми від піскосуміші не відмовляємося, але поступово переходимо на сіль і реагенти», – розповіла Ірина Маруняк.

Вона додала, що у випадку погіршення погодних умов готуватиметься розпорядження міського голови і снігоприбиральна техніка переходитиме в цілодобовий режим роботи.

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Нагадаємо, цьогоріч у лютому через сильний снігопад у Львові трапився справжній колапс. Протягом однієї доби у місті випало близько 30 см снігу, а комунальні служби не зуміли впоратись із розчищенням доріг і тротуарів. Пішоходам доводилось ходити навіть по проїжджій частині.

Тоді мер Львова Андрій Садовий запевняв, що комунальники працюють у посиленому режимі. Але через те, що зараз їхній пріоритет – розчищення магістральних доріг, він закликав львів’ян власними силами прибирати сніг біля своїх будинків.

Згодом прибирати центр міста від снігових завалів вийшли працівники Львівської міськради, освітяни, підприємці та навіть військові.

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