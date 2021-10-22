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Надію Савченко впіймали з підробленим Covid-сертифікатом

Вероніка Рой

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Колишню народну депутатку Надію Савченко та її сестру в аеропорту «Бориспіль» впіймали з підробленими Covid-сертифікатами.

У відділі комунікації поліції Київської області поінформували, що днями в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів прикордонники виявили у двох жінок підроблениіі сертифікати вакцинації проти COVID-19. Було встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою.

Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство. Інформацію про правопорушення передали до поліції.

У поліції не називаються ім’я нардепки. Як повідомляє джерело Української правди в поліції, йдеться про Надію Савченко та її сестру Віру.

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За фактом використання підроблених документів було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам.

Як відомо, уряд посилив правила пасажирських перевезень під час карантину. Зокрема, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів, у тому числі і авіа, дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів Covid-сертифікату або ж негативного тесту.

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Фото: поліція

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