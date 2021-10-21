Окупанти 14 разів порушили режим «тиші» та поранили військового

20 жовтня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий внаслідок обстрілу отримав поранення. Про це йдеться на Facebook -сторінці ООС.

Так, минулої доби окупанти 14 разів обстрілювали позиції українських військових поблизу Березового, Красногорівки, Золотого-4, Новолуганського, Троїцького, Причепилівки, Новотошківського, Новоселівки Другої та Верхньоторецького.

Зокрема, біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім цього, в напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

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Також ворожі збройні формування три рази обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї біля Новолуганського. Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

А в бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї. Разом з тим біля Новотошківського окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25.

Крім того, на Донбасі зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, припускається – Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Так, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення, він перебуває в лікувальному закладі, його стан – задовільний.

В районі Луганського ворог стріляв зі стрілецької зброї.

У штабі повідомляють, що станом на 07:00, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

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