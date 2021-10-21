Якою буде погода на Львівщині у вихідні

Найближчими днями, 22-24 жовтня, на Львівщині синоптики прогнозують хмарну та дощову погоду. Температура повітря в середньому становитиме 10° тепла. Про це йдеться на сторінці у Facebook обласного гідрометеоцентру.

У п’ятницю, 22 жовтня, в області буде хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний 9 – 14 м/с, подекуди пориви до 15 – 20 м/с. Через сильні пориви вітру на Львівщині оголосили перший рівень небезпечності.

Температура вночі становитиме 6 – 11° тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть 10 – 15° тепла.

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У суботу, 23 жовтня, також буде хмарно з проясненнями та пройде невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. Вітер західний 9 – 14 м/с, подекуди пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 2 – 7° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

В неділю, 24 жовтня, опадів не прогнозують. Вітер північно-західний 7 – 12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові через потепління призупинили опалювальний сезон.

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