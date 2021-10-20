Управління культури Львова очолив Іван Остапович

Керівником управління культури Львівської міської ради призначили Івана Остаповича, який з впродовж останніх чотирьох років був директором Львівського будинку органної та камерної музики. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі мерії.

На посаду Івана Остаповича призначили у середу, 20 жовтня. До нього, з січня 2020 року, управління очолювала відома мистецтвознавиця Христина Береговська.

Іван Остапович – диригент, композитор, колишній керівник Львівського будинку органної та камерної музики, співзасновник громадської організації Collegium.

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Освіта:

Закінчив Львівську національну музичну академію ім. М. Лисенка за класом фагота та класом композиції у викл. Б. Фроляк.

Навчався у Національній музичній академії України ім. П. Чайковського на кафедрі оперно-симфонічного диригування (клас професора. народного артиста України В. Здоренка).

Професійна діяльність:

З 2012 і дотепер – співзасновник і артистичний директор мистецької платформи Collegium Musicum, яка займається промоцією академічної музики та її виконавців. У 2013-2015 рр – працював другим дириґентом Івано-Франківської обласної філармонії.

У 2013 р. був учасником режисерсько-драматургічної лабораторії в Львівському академічному театрі ім. Л.Курбаса. Засновник оркестру Collegium Musicum, нині – Ukrainian Festival Orchestra.

З листопада 2017 і дотепер – директор Львівського будинку органної та камерної музики.

З 2018 – ведучий на Radio Skovoroda (програма про класичну музику «Територія Класики») Співавтор стратегії Ukrainian Live з промоції української класичної музики в Україні та світі. Один із ініціаторів відновлення історичного Галицького Музичного Товариства у 2020 році, яке існувало у Львові з 1838 року. Член правління Галицького Музичного Товариства. Артистичний керівник проекту Ukrainian Live Classic (перший мобільний додаток з українською класичною музикою).

Організатор та співорганізатор фестивалів: Бах Маратон, ЛюдкевичФест, Львівська органна резиденція.

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