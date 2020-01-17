Міське управління культури очолила Христина Береговська

Начальницею управління культури Львівської міської ради стала Христина Береговська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Христина Береговська – відома мистецтвознавиця, викладачка Академії мистецтв. Вона має величезний досвід у мистецтві та управлінській роботі. Вона багато років працює в галузі культури, знає багато мистецьких середовищ. Саме тому ми вирішили призначити її на посаду начальника управління культури. Ми довго шукали відповідну людину на цю посаду, адже вона мала відповідати багатьом вимогам. Зараз нам вдалося знайти достойного фахівця», – розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Довідка:

Христина Береговська народилася в 1985 році в м. Галич, Івано-Франківська область.

2009 рік закінчила Львівську національну академію мистецтв (ЛНАМ).

2009−2015 — наукова співробітниця, пізніше заступниця генерального директора в Львівській національній галереї мистецтв ім. Б. Возницького.

2015−2017 — директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

У 2018 році розробила і розпочала нову освітньо-педагогічну програму вивчення мистецтва діаспори на кафедрі історії та теорії ЛНАМ.

У 2019 році закінчила докторантуру ЛНАМ. У цьому ж році заснувала мистецьку платформу «1000 загублених українських мистців у світі» та стала лауреаткою премії в галузі мистецтвознавства ім. Святослава Гординського. У 2019 році стала авторкою і учасницею Національного канадського лекційно-презентаційного турне (17 міст, 35 лекцій) присвяченого канадсько-українському митцю Вільяму Курелеку.

Як мистецтвознавиця та арт-критикиня, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах.

Авторка 6 книг про мистецтво.

Авторка та кураторка проектів у Львівській національній галереї мистецтв ім. Б.Г. Возницького.

Нагадаємо, Христина Бреговська курувала відзначенням у 2017 році Дня Європи на Львівському бронетанковому заводі, цей перфоманс викликав чимало непорозумінь і суперечностей.