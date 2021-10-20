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Тепло, але вітряно: погода на Львівщині 21 жовтня

Аліса Белей

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У четвер, 21 жовтня, у Львові та області прогнозують теплу, але вітряну погоду. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному гідрометцентрі.

Температура повітря вночі становитиме 7-9 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 15-17°C.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, проте місцями пориви сягнуть 17-22 м/с до 25 – 27 м/с. З ранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

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Додамо, 21 жовтня вшановується пам’ять преподобного Трифона, архімандрита В’ятського, і преподобної Пелагеї.

У народі цей день називали Ознобиці, і казали: «З Трифона, Пелагеї – холоднішатиме». Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими.

Як писав Львівський портал, на Львівщину прийшло потепління. Температура повітря +16-17°C протримається щонайменше до п’ятниці, 23 жовтня.

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