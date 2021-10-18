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Синоптики на Львівщині прогнозують потепління

Вероніка Рой

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Найближчими днями у Львівській області прогнозують суху та теплу погоду. Вдень температура повітря сягатиме 17° тепла. Про це йдеться на сторінці Львівського гідрометцентру у Facebook.

У вівторок, 19 жовтня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці можливий невеликий дощ, проте вдень буде без істотних опадів. Вночі та вранці можливий місцями туман. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень – 8-13° тепла.

20 жовтня на Львівщині теж обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, вдень місцями пориви 15 –20 м/с. Температура вночі – 2-7° тепла, вдень – 12-17° тепла.

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У четвер, 21 жовтня, у Львівській області синоптики вночі опадів не передбачають, але вдень можливий місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 –20 м/с. Температура вночі буде 5-10° тепла, вдень – 12-17° тепла.

22 жовтня синоптики прогнозують невеликий дощ на Львівщині. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі становитиме 5-10° тепла, вдень – 11-16° тепла.

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