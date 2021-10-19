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За наругу над могилами Січових Стрільців 20-річний стриянин може сісти за ґрати

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 20-річного хлопця, який під наркотиками розбив майже шість десятків могил Січових Стрільців та воїнів УГА у Стрию. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про випадок, який стався у Стрию вранці 8 липня. Тоді 20-річний місцевий мешканець пошкодив на кладовищі 59 намогильних хрестів та пам’ятників на місці поховань Січових Стрільців й воїнів УГА.

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Слідство встановило, що в цей момент юнак був у стані наркотичного сп’яніння. Такими діями зловмисник завдав шкоди на понад 1 млн грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. В ході слідства справу перекваліфікували за ч.4 ст.297 (наруга над могилами померлих, вчинена з хуліганських мотивів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 7 до 12 років тюрми.

Правоохоронці вже скерували справу до суду, тому найближчим часом молодику мають винести вирок.

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