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У Стрию 20-річний хлопець розбив хрести на могилах Січових Стрільців

Ольга Денисяка

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Зранку 8 липня на міському кладовищі у Стрию 20-річний хлопець пошкодив 59 хрестів та пам’ятників на місці поховань Січових Стрільців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько 05:30 год. у поліцію повідомили, що на території кладовища, розташованого на вулиці Нижанківського у райцентрі, невідомий чоловік повалив кілька намогильних хрестів та пошкодив пам’ятники.

Під час обстеження території цвинтара правоохоронці помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання Січових Стрільців. Побачивши поліцейських він намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали.

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Зловмисником виявився 20-річний житель Стрия. Загалом він пошкодив 59 намогильних хрестів та пам’ятників.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Зловмисника затримали, незабаром йому оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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