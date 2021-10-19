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На Львівщині прогнозують до 17 градусів тепла

Наталя Дуляба

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У середу, 20 жовтня, у Львові та області прогнозують теплу, але вітряну погоду. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному гідрометцентрі.

Температура повітря вночі становитиме 2-7 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 12-17°C.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, проте місцями пориви сягнуть 15-20 м/с. Хмарно з проясненням, весь день на Львівщині пройде без істотних опадів.

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Як писав Львівський портал, на Львівщину прийшло потепління. Температура повітря +16-17°C протримається щонайменше до п’ятниці, 23 жовтня.

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