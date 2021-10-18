На кордоні з Польщею затримали контрабанду брендового одягу

У пункті пропуску «Грушів – Будомєж» затримали 21-річного хлопця, який хотів підпільно перевезти новий одяг та взуття до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

У неділю, 17 жовтня, у пункт пропуску із Польщі прибув мікроавтобус «Мерседес» під керуванням 21-річного українця. Для проходження митного контролю він обрав смугу «червоний коридор».

Однак під час візуального огляду авто у працівників митниці виникла підозра про наявність незадекларованих товарів.

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Транспорт вирішили перевірити детальніше. Як виявилося хлопець хотів нелегально ввезти в Україну новий одяг та взуття. Усього понад сто одиниць чоловічого та жіночого одягу, взуття, галантереї тощо.

За попередніми даними, вартість стоматобладнання становить понад 70 тисяч гривень.

Щодо громадянина митники склали протокол за ст. 471 Митного кодексу України.Товари тимчасово вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

З товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця