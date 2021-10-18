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Ризик смерті від штаму «Дельта» серед нещеплених хворих вищий в 11 разів

Вероніка Рой

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Нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного Дельта-штаму коронавірусу. Про це повідомляють Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC), передає Голос Америки.

За статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом. Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження.

При цьому 90 тисяч смертей у США, спричинені коронавірусом із червня по вересень в умовах послаблення пандемічних обмежень, можна було б відвернути вчасною вакцинацією. Коронавірус став другою за поширеністю причиною смертей у цей період у США після серцево-судинних хвороб.

Лише 66,5% американців, старших за 12 років, повністю щеплені від COVID-19. У США пандемія забрала 724 тисячі життів, у світі цей показник сягнув майже 4,9 мільйонів.

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Президент США Джо Байден днями заявив, що країна рухається у «правильному напрямку» в боротьбі з пандемією коронавірусу і висловився на захист вимог щодо вакцинації, які запроваджуються по всій країні у державних установах і великих корпораціях.

Як повідомляв Львівський портал, 95% covid-хворих на Львівщині інфіковані «Дельтою».

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