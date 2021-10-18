Приміщення на площі Ринок продали за 4 млн грн

ФОП Олександр Василюк придбав приміщення на площі Ринок, 31 за вдвічі вищою від стартової ціною. Про це йдеться на Prozorro.sale.

Йдеться про нежитлове приміщення площею 36,4 м кв на першому поверсі кам’яниці на площі Ринок, 31.

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Стартова ціна становила 2 009 160 грн, тобто за 1 м кв місто хотіло отримати майже 55 200 грн. На аукціон подалися два учасники: ТзОВ «Аптека №16» та фізична особа-підприємець Олександр Василюк.

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В ході торгів фірма несуттєво підняла свою ціну за нерухомість на площа Ринок, тоді як Олександр Василюк відразу запропонував двічі більшу суму – 4 050 000 грн. Саме з ним міське управління комунальної власності збирається найближчим часом укласти договір купівлі-продажу.

Зазначимо, що саме цей підприємець орендує вказане приміщення до 2023 року. З його ініціативи міське управління комунального майна й виставило на продаж цей об’єкт на площі Ринок.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ФОП Олександр Василюк зареєстрований з 1994 року у Винниках. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля книгами.

Додамо, що житловий будинок на площі Ринок, 31 є пам’яткою архітектури національного значення. Також відомий як кам’яниця Мазанчівська, її збудували в 1714 році. Із кінця XIX століття вона належала родині Бачевських – найбільших у Львові виробників горілки. Донині будівлю неодноразово перебудовували.

Нагадаємо, у 2018 році підвальне приміщення на площі Ринок, 31 за 5 млн грн купило ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», власником якого є відомий бізнесмен Григорій Козловський.

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