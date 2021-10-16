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Львів'ян кличуть на фінальний концерт забороненої музики

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У вівторок, 19 жовтня о 19:00, у Львівському органному залі звучатиме «Шкідлива музика» – третій концерт проєкту «Заборонена музика». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Заборонена музика» – це спільний проєкт України, Німеччини та Швеції, реалізований за підтримки Українського культурного фонду.

Проєкт реалізують з метою висвітлення ролі митця у часи гноблення та насильства, в умовах тоталітарних режимів нацистської Німеччини та Радянського Союзу.

Цього вечора слухачі матимуть нагоду почути музику, яка була визнана недоречною через свою унікальність та походження або особистість її авторів.

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У виконанні Ukrainian Festival Orchestra під батутою Даніеля Ганссона та Івана Остаповича прозвучать твори Бориса Лятошинського, Ернста Тоха, Франца Шрекера та Антона Веберна.

Вхід – безкоштовний, зареєструватись на подію можна за цим посиланням.

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