У Львові гратимуть заборонену музику. Де послухати

У неділю, 26 вересня о 19:00, львів’ян запрошують в органний зал відвідати концерт «Заборонена музика», який є частиною міжнародного проєкту. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Заборонена музика» – це спільний проєкт України, Німеччини та Швеції, реалізований за підтримки Українського культурного фонду.

Проєкт реалізують з метою висвітлення ролі митця у часи гноблення та насильства, в умовах тоталітарних режимів нацистської Німеччини та Радянського Союзу.

У першій концертній програмі звучатиме голос композиторів, які не хотіли адаптувати свою творчість під ідеологічні цілі держави, тому й не отримали заслуженого місця на рідній музичній сцені.

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«Заборонена музика» звучатиме у виконанні Ореста Смовжа (скрипка), Оксани Рапіти (фортепіано) та Ukrainian Festival Orchestra під батутою Даніеля Ганссона (Швеція) прозвучать композиції Барвінського, Гартмана, Ратгауза та Гіндеміта.

Кожен з композиторів «Забороненої музики» пройшов свій шлях утисків, критики і вигнання:

У 1948 році Василь Барвінський був заарештований НКВД як «агент англійської розвідки, агент гестапо та довголітній, активний член ОУН». А поки його катували на допитах, колеги спалювали рукописи його музичних творів на подвір’ї консерваторії.

Карл Гартман був змушений повністю відмовитись від музичного життя в Німеччині за часів Нацизму. Його твори були засуджені режимом, оскільки показували глибокий вплив політичного клімату, зокрема рання симфонічна поема Miserae, присвячена друзям, які сплять вічно.

Композитор та блискучий музикант Пауль Гіндеміт емігрував у Швейцарію, а згодом у США, адже з приходом нацистів до влади його творчість потрапила під заборону. Музика все частіше отримувала негативні відгуки у нацистській пресі, її назвали чужою стосовно німецького стилю.

Схожа доля і вимушена еміграція спіткала також Кароля Ратгауза. Через прихід до влади Гітлера, постійний політичний тиск на диригента, який готував прем’єру, та інші антисемітські події, композитор на піку своєї популярності покидає улюблений Берлін назавжди.

Вхід – безкоштовний, зареєструватись на подію можна за цим посиланням.