Окупанти 8 разів порушили режим «тиші» та поранили військового

Упродовж минулої доби, 15 жовтня у зоні бойових дій протягом доби бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню і поранили українського військового. Про це йдеться на сторінці у Facebook ООС.

Поблизу Новозванівки бойовики двічі вели вогонь із мінометів калібру 120 мм та протитанкового ракетного комплексу. Неподалік Золотого-4 вони стріляли з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї.

В районі Авдіївки бойовики обстрілювали позиції українських військових із мінометів калібру 82 мм. У бік Новотошківського вони відкривали вогонь із протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

У бік Красногорівки летіли обстріли з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського бойовики використали міномети калібру 120 мм.

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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Бійцю надали домедичну допомогу, після чого його евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я оцінюють як задовільний.

Українські військові стріляли у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Станом на 7:00 16 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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