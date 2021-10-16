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На Донбасі бойовики шість разів обстріляли позиції ООС

Аліса Белей

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Станом на 17:00, 16 жовтня, на Донбасі, проросійські бойовики шість разів відкрили вогонь по позиціях ООС. Серед українських військовослужбовців втрат немає. Про це йдеться на Facebook-сторінці ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики Російської Федерації шість разів порушили «тишу», а саме:

  • в напрямку Луганського – обстрілювали з гранатометів різних систем;
  • в бік Новотошківського – вели вогонь з великокаліберних кулеметів й гранатометів різних систем;
  • біля Красногорівки – бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новолуганського – вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів й стрілецької зброї;
  • неподалік Кримського – застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети;
  • біля Широкиного – обстрілювали зі станкових й ручних протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, 15 жовтня, окупанти 8 разів порушили режим «тиші» та поранили військового.

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