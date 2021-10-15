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На Львівщині виростили 1 мільйон саджанців дерев

Андрій Котенський

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Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр за кошти обласного бюджету виростив 1 мільйон сіянців та виконав на 100% обласну програму розвитку лісового господарства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

За словами начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолія Дейнеки, метою програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства, зокрема – охорона і захист лісів, їх раціональне використання та відтворення.

«Обсяг фінансування Програми розвитку лісового господарства у 2021 році – 2 млн грн. За ці кошти Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр виростив 1 млн шт. сіянців сосни, дуба, ялиці, бука та інших дерев із закритою кореневою системою. Їх лісівники вже висаджують на лісокультурних ділянках Львівщини. Через деякий час ці сіянці стануть лісами», – зазначив Анатолій Дейнека.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині відкрили перший в Україні інноваційний лісорозсадницький комплекс.

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