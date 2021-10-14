Частина вулиці Городоцької погрузла у заторах

У четвер, 14 жовтня, на частині вулиці Городоцької утворився затор. Причиною цьому – перекриття на ремонт перекриття на ремонт ділянки від вул. Тобілевича до площі Кропивницького. Про це повідомляє Львівський портал.

Як відомо, 14 жовтня стартував про ремонт перехрестя вул. Бандери з вул. Городоцькою на ділянці від вул. Тобілевича до пл. Кропивницького. Усі роботи тут триватимуть протягом місяця, тобто до середини листопада.

Станом на 18:00 год. на частині вулиці Городоцької утворився затор. Тягучка утворилася фактично від цирку. Найгірша ситуація – на повороті на вулицю Коротку. У заторах погрузли і прилеглі вулиці.

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В сторону центру Львова заторів немає.

У міськраді Львова раніше інформували, що усі роботи на цій ділянці триватимуть протягом місяця, тобто до середини листопада. На час робіт транспорт оминатиме закриту ділянку в напрямку до центру міста по вул. Тобілевича – вул. Федьковича, а в напрямку до Залізничного вокзалу – по вул. Короткій.

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Також у мерії наголошували, що на сусідніх вулицях (вул. Федьковича, вул. Коротка) паркуватися заборонено. Тут цілодобово працюватиме евакуатор.

Ремонт на ділянці від вул. Тобілевича до площі Кропивницького проводять в рамках масштабної реконструкції вулиці Бандери. Роботи там стартували торік 28 вересня. Тут мають відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Завершити масштабний ремонт вул. Бандери обіцяють до кінця 2021 року.

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Фото: Львівський портал