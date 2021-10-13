Забудовника з Малоголосківської через суд змусили сплатити інвестиційний внесок

Забудовника з вул. Малогосківської, який який ухилявся від сплати більше 3 млн грн інвестиційного внеску, через суд зобов’язали здійснити перерахунок до бюджету Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, підприємство зводило на вул. Малогосківській у Львові багатоквартирний житловий будинок, проте не перерахувало пайового внеску на розвиток інфраструктури, який сплачують всі компанії-забудовники.

Через таке порушення прокурори подали в суд, який визнав забудовника винним і зобов’язав його перерахувати понад 3 млн грн до бюджету Львова.

Зазначимо, що пайовий внесок на розвиток інфраструктури оплачує кожен забудовник, який отримує право на будівництво у населеному пункті. Його розмір не є сталим, суму, яку має заплатити кожен девелопер, вираховують, зважаючи на низку критеріїв, в тому числі й на об’єми будівництва.

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Із 2021 року в Україні скасували сплату забудовниками пайового внеску на розвиток інфраструктури. Втім у мерії Львова придумали, як цьогоріч ще заробити 150 млн грн на девелоперах.

До слова, у 2019 році Львів отримав 197 млн грн пайового внеску. Із таким показником місто було першим в Україні, яке отримало стільки коштів від забудовників.

Нагадаємо, нещодавно ще одного львівського забудовника через суд змусили сплатити інвестиційний внесок.

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