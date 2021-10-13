Підозрюваного у вбивстві під час вуличної бійки у Великих Грибовичах взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід для 61-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві односельчанина під час вуличної бійки у Великих Грибовичах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Інцидент трапився 8 жовтня близько 22:00 год. у селі Великі Грибовичі. Того дня біля супермаркету між 61-річним підозрюваним та двома місцевими жителями виник конфлікт.

Під час сварки фігурант дістав ніж та почав ним наносити удари потерпілим. Від отриманих травм 47-річний чоловік помер на місці. Його 53-річний товариш залишився живим завдяки своєчасно наданій медичній допомозі. Наразі він перебуває у медичному закладі у важкому стані.

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Після вчинення злочину пенсіонер втік із місця події. Однак пізніше був знайдений та затриманий правоохоронцями.

Згодом суд обрав 61-річному чоловіку, якого підозрюють в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство (ч.1 ст.115, ч.2 ст.15 – п.13 ч.2 ст.15 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Фото: поліція