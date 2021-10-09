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Під час вуличної бійки у Великих Грибовичах вбили 47-річного чоловіка

Ольга Денисяка

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Ввечері 8 вересня під час бійки у Великих Грибовичах 61-річний чоловік вбив одного свого односельчанина та важко поранив іншого. За скоєне йому загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У поліції розповідають, що 8 вересня близько 22:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що до продавця одного з магазинів, розташованого у селі Великі Грибовичі за допомогою звернувся закривавлений чоловік.

За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці. Вони встановили особу пораненого – 53-річного місцевого мешканця. В подальшому медики діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму та проникаючі ножові поранення грудної клітини та шиї.

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Неподалік магазину виявили тіло ще одного чоловіка – також жителя Львівського району віком 47 років, з тілесними ушкодженнями, без ознак життя. Як встановили медики, причиною його смерті стали ножові поранення у ділянці живота та спини.

Поліцейські встановили, що тілесних ушкоджень пораненому та загиблому чоловікам завдав їх 61-річний односельчанин під час конфлікту.

Зловмисника розшукали та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.15, п.13 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на термін до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

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