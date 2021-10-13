Якої погоди чекати на Львівщині на Покрови

У четвер, 14 жовтня, у Львові та області прогнозують переважно суху погоду та до 11 градусів тепла. У горах подекуди падатиме невеликий дощ із мокрим снігом. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень стовпчик термометра коливатиметься між позначками +6-11°C. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Хмарно з проясненням. Подекуди падатиме невеликий дощ, в горах – із мокрим снігом. Вночі та вранці Львівщину огорне туман видимістю 200-500 м, на окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

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Зазначимо, що 14 жовтня в Україні відзначають відразу кілька свят: День захисника і захисниць, річницю створення УПА, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.

У це релігійне свято українці з давніх-давен особливу увагу звертали на погоду, адже саме Покрову вважали переломом пір року. Вважається, що якою погода буде 14 жовтня, такою й буде зима.

Так, якщо на Покрови випав сніг, то і на Дмитра (8 листопада) буде сніжно. Натомість якщо сніг ще не падав до 14 жовтня, то до грудня його вже не буде. Журавлі полетіли на південь – зима буде холодною.

Особливу увагу предки приділяли вітру у цей день. Якщо вітер дув зі сходу чи півночі, то зима буде холодною; з півдня – теплою; із заходу – до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде перепадистою.

Наступні три вихідні дні, 15-17 жовтня, на Львівщині також будуть хмарними з проясненням. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, вдень температура повітря прогріється до 11-13 градусів тепла, вночі – коливатиметься від мінусової позначки до +3°C.

Як писав Львівський портал, з нагоди Дня захисників українці матимуть чотири вихідних дні поспіль – з 14 до 17 жовтня.

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