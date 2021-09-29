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У жовтні українці матимуть довгі вихідні

Вероніка Рой

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У жовтні Україна святкує День захисників і захисниць. І з цього приводу українці матимуть чотири вихідних дні підряд – з 14 до 17 числа. Про це пише УП з посиланням на рішення уряду.

День захисника України припадає на четвер 14 жовтня, тож за традицією Кабінет міністрів вирішив зробити вихідною ще й п’ятницю 15-го. Але її доведеться відпрацювати – цей робочий день перенесли на суботу 23 жовтня.

Усього в жовтні очікується 11 вихідних днів.

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Нагадаємо, в липні Верховна Рада ухвалила закон, яким перейменувала свято День захисника України на День захисників та захисниць України.

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