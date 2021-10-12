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Нові правила пасажирських перевезень не поширюватимуться на неповнолітніх

Вероніка Рой

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Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів. Оскільки для них наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що неповнолітні пасажири зможуть вільно користуватися транспортом міжрегіонального сполучення.

«Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті», – пояснив Віктор Ляшко.

Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Йдеться водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту.

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Як відомо, Кабінет Міністрів України посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.

Зокрема, вже з 21 жовтня водії та пасажири  громадського транспорту міжрегіонального сполучення повинні мати Covid-сертифікати або негативні ПЛР-тести. Детальніше про нові правила пасажирських перевезень читайте за посиланням.

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