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Сестри Горлови здобули «бронзу» чемпіонату України з веслувального слалому

Аліса Белей

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У п’ятницю, 8 жовтня, на Миколаївщині завершився Особистий чемпіонат України з веслувального слалому, у якому «бронзу» здобули дві представниці Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

У чемпіонаті у брали участь три представниці Львівщини: 26-річна Анастасія Горлова, 17-річна Олександра Горлова та 16-річна Валентина Горлова.

Змагання проводились у трьох видах програми: особисті перегони, командні перегони та екстрим слалом.

У командних перегонах на байдарках сестри посіли третє місце, поступившись лише командам Вінницької та Київської областей. У каное в цьому виді програми дівчата фінішували четвертими.

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В екстрим-слаломі участь брала Олександра Горлова, яка посіла четверте місце. Перше місце виборола фіналістка Олімпійських ігор Вікторія Ус.

Тренують дівчат Олександр Горлов та Вадим Горлов.

Додамо, Валентина та Олександра навчаються у Львівському фаховому коледжі спорту, а Анастасія вже закінчила цей заклад, а також навчання у Львівському державному університеті фізичної культури.

Зараз вона є старшим сержантом Збройних сил України та атлеткою Львівської школи вищої спортивної майстерності.

Нагадаємо, велогонщиця Олена Старікова виборола «срібло» на чемпіонаті Європи.

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Фото: ЛОДА

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