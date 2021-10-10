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Велогонщиця Олена Старікова виборола «срібло» на чемпіонаті Європи

Ольга Денисяка

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Велогонщиця Олена Старікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи з велоспорту на треку, який відбувся 9 жовтня в Гренхемі у Швейцарії. Про це йдеться на сторінці у Facebook відділення НОК України у Львівській області.

«Львівська велогонстала другою у кейріні. У фіналі, де змагалося шість найсильніших велогонщиць континенту, Олена поступилася тільки німкені Леї Софі Фрідріх. Відставання від чемпіонки склало – 0.112 сек.

На цьому чемпіонаті Європи Олена Старікова також посіла четверте місце в індивідуальному спринті.

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Як повідомляв Львівський портал, на Олімпійських іграх в Токіо спортсменка здобула срібну медаль у жіночому спринті в змаганнях з велосипедного спорту на треку та виграла для України останню, 19-ту, олімпійську медаль Токіо-2020.

Додамо, що 25-річну Олену Старікову тренує Євген Болібрух, спортсменка навчається у Львівській школі вищої спортивної майстерності та представляє Збройні сили України, зокрема Навчально-спортивну базу літніх видів спорту.

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Фото: відділення НОК України у Львівській області

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