На Львівщині на 70% виросла дитяча смертність у ДТП

За дев’ять місяців 2021-го в аваріях на Львівщині загинули 17 дітей, що на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Так, упродовж січня – вересня на території Львівщини зареєстрували 324 ДТП з малечею. В цих аваріях травмувалися 328 дітей, ще 17 загинули.

У порівнянні з 2020 роком рівень дитячих смертей в ДТП зріс на 70%, а травматизму – на 33%.

Зазначимо, що станом на початок липня на Львівщині в аваріях загинули 3 дитини. Тобто життя ще 14 неповнолітніх ДТП забрали протягом трьох місяців, тобто липня-вересня.

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Найбільше травмованих і загиблих дітей зафіксували серед пасажирів. Також побільшало травмованих (44 дитини) і загиблих (5 дітей) неповнолітніх водіїв.

Щодо пішоходів, то цьогоріч загинули дві дитини, ще 97 осіб травмувались. Також травми на дорозі отримали 17 неповнолітніх велосипедистів.

«Закликаємо дорослих подбати про безпеку дітей, постійно наголошувати на важливості дотримання Правил дорожнього руху і стати хорошим прикладом для них», – наголошують у патрульній поліції.

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