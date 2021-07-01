Від початку року в ДТП на Львівщині травмувалися 132 дитини

Від початку 2021 року на дорогах Львівщини трапилось 134 ДТП за участю дітей. Внаслідок аварій 132 дитини отримали травми та 3 загинуло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

У ДТП, які стались на Львівщині, 65 дітей були пасажирами, 53 – пішоходами, 9 – водіями, 5 – велосипедисти.

Патрульна поліція закликає:

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дотримуватись правил дорожнього руху;

використовувати спеціальні засоби для безпечного перевезення дітей;

користуватися ременем безпеки;

в темний період доби носити світловідбивальні желети або наліпки.

До слова, вісім шкіл Львівщини безкоштовно отримають желети у межах Нацпрограми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 1 липня, у ДТП на вул. Городоцькій у Львові постраждали четверо дітей.

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