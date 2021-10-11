Як Львівщина відзначатиме День захисників і захисниць України

У четвер, 14 жовтня, в Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України, 79-у річницю створення УПА та День українського козацтва. З цієї нагоди на Львівщині проведуть низку заходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зокрема, на Личаківському кладовищі вшанують пам’ять борців за незалежність України. Захід розпочнеться о 9:00 год.

Опісля, у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла, що на вулиці Театральній, о 10:30 год. відбудеться молитва за захисниками України.

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Також у межах заходів об 11:30 год. ліцеїсти Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут складуть Урочисту Клятву (територія Ліцею).

Також, о 13:00 год. мешканців Львівщини запрошують долучитись до заходів, які відбуватимуться біля Меморіалу Героїв Небесної сотні.

Окрім вшанування пам’яті, у цей день проведуть щорічну зустріч побратимів (ветеранів АТО/ОСС) у дворику Львівської обласної державної адміністрації. Початок о 14:00 год.

Усі заходи відбудуться з дотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, в липні Верховна Рада ухвалила закон, яким перейменувала свято День захисника України на День захисників та захисниць України.

Як повідомляв Львівський портал, з нагоди святкування Дня захисників і захисниць українці матимуть чотири вихідних дні підряд – з 14 до 17 числа.

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