Діти почали хворіти на Covid частіше за дорослих, – статистика США

Упродовж останніх тижнів у США дитяча захворюваність на коронавірус б’є рекорди й вже перевищила середній показник захворюваності серед дорослого населення країни. Про це повідомляє УП.

Як пише USA Today, Сполучених Штатах почалася чергова хвиля коронавірусу, кількість заражень зросла у всіх вікових групах, але тепер діти частіше за дорослих отримують позитивний тест на наявність вірусу.

Таку динаміку фахівці у сфері медицини пояснюють кількома факторами, зокрема, поширенням вкрай заразного варіанту « Дельта», неможливістю вакцинувати проти коронавірусу дітей до 12 років та послабленням карантину.

Пряма мова дитячої лікарки з OU Health Донни Тюнгу: «Безумовно, за останні вісім тижнів ми спостерігаємо різке зростання випадків захворювання на Covid-19 та госпіталізації дітей. Це почалося саме тоді, коли відновилося навчання в школі».

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Як повідомляв Львівський портал, у суботу, 9 жовтня, в Україні виявили 11 344 нових випадків Covid, з них понад тисяча дітей.

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