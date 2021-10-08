Співвласники горілчаного заводу і депутат хочуть збудувати новий ЖК у Львові

Львівська міськрада дозволила ТзОВ «Львівський універсам» виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на просп. Чорновола, 65. Тут хочуть збудувати новий житловий комплекс. «За» відповідну ухвалу 7 жовтня проголосували 46 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,61 га, де зараз розташований магазин техніки «Ельдорадо». Він належить ТзОВ «Львівський універсам».

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Однак на цьому місці хочуть збудувати новий комплекс дворівневим підземним паркінгом, квартирами у верхніх поверхах, а у нижніх – офісними й торгівельними приміщеннями. Тому підприємство має виготовити відповідну технічну документацію, якою ділянку переведуть до земель житлової та громадської забудови.

Згідно з генпланом Львова, ця ділянка належить до території громадських об’єктів. Будівництво житла тут не передбачено.

Водночас в ухвалі визначено, що замовнику та інвестору будівництва рекомендують фінансово долучитися до розвитку інфраструктури мікрорайону, для цього слід ще укласти меморандум із Львівською міськрадою. Який саме це має бути інфраструктурний об’єкт, повинне визначити міське управління архітектури та урбаністики.

Зазначимо, що про конфлікт інтересів щодо цього земельного питання на сесії озвучив депутат від «ЄС» Назарій Бербека, який є співвласником будівельної компанії «Нова оселя». Тому найвірогідніше, що згаданий ЖК на просп. Чорновола, 65 буде новим проєктом саме цього девелопера. На сесії депутат за ухвалу не голосував.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львівський універсам» існує з 1995 року і займається нерухомістю. Його засновниками є львів’яни Зоя Данилюк (71,4%), Михайло Новак (27,2%) та Оксана Гайда (1,3%).

Зоя Данилюк та Михайло Новак є співвласниками львівського горілчаного заводу «Гетьман».

Додамо, що перш ніж приступити до будівництва нового комплексу на просп. Чорновола, 65, Львівська міська рада має погодити ТзОВ «Львівський універсам» ще одну земельну ухвалу, після чого фірма зможе звернутись за містобудівними умовами та обмеженнями.

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