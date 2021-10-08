ОСТАННІ НОВИНИ

Частина Львова на тиждень залишиться без гарячої води

Наталя Дуляба

|

З 11 по 16 жовтня споживачі ЛКП «Залізничнетеплоенерго» матимуть перебої з гарячим водопостачанням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Із понеділка, 11 жовтня, у Львові стартує опалювальний сезон. Проте «Залізничнетеплоенерго» вже попереджає своїх споживачів про «тимчасові незручності з подачею гарячої води» у зв’язку з відновленням подачі теплоносія до будинків.

Відтак до вечора суботи, 16 жовтня, гарячої води не матимуть мешканці таких вулиць:

вул. Виговського, 72, вул. Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Любінська, 150-164, вул. Патона, 2-35, вул. Полтави, 34, вул. Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27, вул. Кричевського, 65 (споживачі котельні на вул. Патона, 2а);

Реклама партнерів

вул. Баштанна, 1, 3, вул. Виговського, 1-37, вул. Гірника, 1, вул. Городоцька, 241-249, вул. Головатого, 1-7, вул. Караджича, 13, 14, 14а, 16, 29а,б,в, вул. Любінська, 94-104, вул. Мисливська, 15, 27, 29, вул. Яворницького, 1а-11, вул. Патона, 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 12 (споживачі котельні на вул. Караджича, 11а);

вул. С.Петлюри, 2-53, Любінська, 89-107, вул. Виговського, 39-65, вул. Кульчицька, 1-16в, вул. Кульпарківська, 128-142, вул. Чувашська, 29, вул. Садова, 27а (споживачі котельні на вул. С.Петлюри, 4а);

вул. Кульпарківська, 154-180, вул. Виговського, 67-89, вул. Садова, 7, 9, 13, 15, вул. С.Петлюри, 34 (споживачі котельні на вул. Кульпарківська, 95а);

вул. Роксоляни, 33, вул. Широка, 64-100, вул. Суботівська, 2 (споживачі котельні на вул. Широка, 79а);

вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21, вул. Широка, 29, 75, 77, вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, вул. Ангарна, 18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52, 60 (споживачі котельні на вул. Сяйво, 17а);

вул. Роксоляни, 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а, вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68, вул. Сірка, 2, 25, вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12, вул. Низинна, 2, 4, 5, вул. Мундяка, 8, вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4а, 6 (споживачі котельні на вул. Роксоляни, 26а);

вул. Шевченка, 318-416, вул. Річицька, 9 (споживачі котельні на вул. Шевченка, 362а);

вул. Біберовича, 9, 11, 13а, вул. Ожинова, 1, вул. Порічкова, 15 (споживачі котельні на вул. Ожинова, 5);

усі будинки на вул. Величковського (споживачі котельні на вул. Величковського, 1).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів