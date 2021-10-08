Частина Львова на тиждень залишиться без гарячої води

З 11 по 16 жовтня споживачі ЛКП «Залізничнетеплоенерго» матимуть перебої з гарячим водопостачанням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Із понеділка, 11 жовтня, у Львові стартує опалювальний сезон. Проте «Залізничнетеплоенерго» вже попереджає своїх споживачів про «тимчасові незручності з подачею гарячої води» у зв’язку з відновленням подачі теплоносія до будинків.

Відтак до вечора суботи, 16 жовтня, гарячої води не матимуть мешканці таких вулиць:

вул. Виговського, 72, вул. Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Любінська, 150-164, вул. Патона, 2-35, вул. Полтави, 34, вул. Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27, вул. Кричевського, 65 (споживачі котельні на вул. Патона, 2а);

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вул. Баштанна, 1, 3, вул. Виговського, 1-37, вул. Гірника, 1, вул. Городоцька, 241-249, вул. Головатого, 1-7, вул. Караджича, 13, 14, 14а, 16, 29а,б,в, вул. Любінська, 94-104, вул. Мисливська, 15, 27, 29, вул. Яворницького, 1а-11, вул. Патона, 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 12 (споживачі котельні на вул. Караджича, 11а);

вул. С.Петлюри, 2-53, Любінська, 89-107, вул. Виговського, 39-65, вул. Кульчицька, 1-16в, вул. Кульпарківська, 128-142, вул. Чувашська, 29, вул. Садова, 27а (споживачі котельні на вул. С.Петлюри, 4а);

вул. Кульпарківська, 154-180, вул. Виговського, 67-89, вул. Садова, 7, 9, 13, 15, вул. С.Петлюри, 34 (споживачі котельні на вул. Кульпарківська, 95а);

вул. Роксоляни, 33, вул. Широка, 64-100, вул. Суботівська, 2 (споживачі котельні на вул. Широка, 79а);

вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21, вул. Широка, 29, 75, 77, вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, вул. Ангарна, 18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52, 60 (споживачі котельні на вул. Сяйво, 17а);

вул. Роксоляни, 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а, вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68, вул. Сірка, 2, 25, вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12, вул. Низинна, 2, 4, 5, вул. Мундяка, 8, вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4а, 6 (споживачі котельні на вул. Роксоляни, 26а);

вул. Шевченка, 318-416, вул. Річицька, 9 (споживачі котельні на вул. Шевченка, 362а);

вул. Біберовича, 9, 11, 13а, вул. Ожинова, 1, вул. Порічкова, 15 (споживачі котельні на вул. Ожинова, 5);

усі будинки на вул. Величковського (споживачі котельні на вул. Величковського, 1).

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