У рейтингу міст від Forbes Львів опинився на третьому місці

Український журнал Forbes опублікував традиційний рейтинг кращих міст країни для ведення бізнесу. Львів посів третє місце, тоді як першість здобув Київ, а другу сходинку – Вінниця. Про це повідомляє Forbes.

Рейтинг складено на основі 10 критеріїв, у яких кожне місто могло отримати максимум по 100 балів. Львів, який опинився на третьому місці, набрав загалом 667 балів.

Найвищу оцінку у Львові дали освіті – 100 балів, прозорість міської влади у Львові оцінили на 92 бали, ділову активність – на 78 балів, а екологічну ситуацію – на 73 бали. Найнижче оцінили готовність до пандемії – 48 балів та безпеку – 31 бал.

Від першого місця Львів відділяє 35 балів, а від другого – 10. Також до першої десятки рейтингу потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Ірпінь, Дніпро, Хмельницький та Бровари.

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Нагадаємо, торік журнал Forbes теж публікував рейтинг кращих міст країни для ведення бізнесу. Львів тоді посів теж посів третє місце. Натомість першість минулого року здобув Івано-Франківськ, а другу сходинку – Вінниця. Київ, який нині став першим у рейтингу, торік був лише на четвертій позиції.

Зауважимо, нещодавно у всеукраїнському рейтингу міст за якістю життя Львів опинився на 10 місці. Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував такі результати. Він не вважає, що Львів опустився на 10 місце за якістю життя в Україні. На його думку, місто очолює такий всеукраїнський рейтинг.

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Зображення: Forbes