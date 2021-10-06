У трьох школах Львова почали використовувати «стоячі парти». Що це і навіщо

У Львові започаткували проєкт «Дамо дітям рухатись», який покликаний боротися із захворюваннями, що розвиваються у малечі через сидячий спосіб навчання. До такої ініціативи вже долучилися три школи, які замінили звичні парти на «стоячі». Про це Львівському порталу розповіли ініціатори соцпроєкту.

За новими партами у Львові зараз навчаються першокласники трьох шкіл: СЗШ №31, ліцею ім. В. Стуса та ліцею №52 ім. М. Лобачевського. Завдяки спеціальним партам-конторкам або «стоячим партам» учні змінюють своє положення зі сидячого на стояче і навпаки. Це займає менше хвилини і зовсім не перешкоджає навчальному процесу.

При цьому вчителі та ініціатори проєкту в жодному випадку не змушують дітей весь час стояти, а лише рекомендують регулярно змінювати свою позу і створюють для цього відповідні умови у класах.

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«Найголовніше, про що має дбати вчитель – це про здоров’я дитини. Тому я підтримую усе, що допоможе мені реалізувати цей принцип. Скажу відверто, що спершу ставилася скептично до моменту, коли не спробувала парти з учнями. Учням вони дуже подобаються. Зміна положення дає змогу змінити й діяльність. Цей проєкт дбає про дитину, про її комфорт, здоров’я, про навчальні досягнення, які навіть вже зараз значно покращуються», – розповіла вчителька-методистка НМЦО м. Львова Наталя Яйко, яка використовує такі парти в навчальному процесі.

Згідно з медичними дослідженнями, понад 80% часу поза сном діти проводять в сидячому положенні. Це негативно впливає на їхнє здоров’я та може призвести до низки захворювань у майбутньому.

Ще у 2018 році ініціативна група львів’ян почала вивчати іноземний досвід щодо боротьби з малорухливістю у школах. Виявилося, що в багатьох закордонних школах поруч зі звичайними партами використовують так звані парти-конторки – столи, за якими можна працювати стоячи. Схожі проєкти працюють у Великій Британії, Німеччині, Японії, Австралії, а у США так навчаються вже понад 1 мільйон учнів. Результати такої методики лише позитивні. Крім поліпшення постави та зору, учні стають більш сконцентрованими, у них покращується пам’ять і навіть поведінка.

Водночас Інститут Громадського Здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ з’ясував, що малорухливий спосіб життя притаманний 75,6% учням середнього шкільного віку у містах України. Причому у дівчат ймовірність вести малорухливий спосіб життя вищий у 2,5 раза, ніж у хлопців. Науковці довели, що при низькому рівні рухової активності ймовірність появи множинної патології (більш як трьох захворювань) зростає у дітей і підлітків майже вчетверо, а ймовірність розвитку неврозів – у 2,5 раза.

«Одним зі шляхів підвищення рівня рухової активності та збереження здоров’я дітей може бути навчання з використанням парт-конторок, що дозволить дітям змінювати позу під час уроку, включати в роботу великі групи м’язів, відчувати свободу переміщення. Однак для того, щоб оцінити переваги такого формату навчання та об’єктивізувати методику використання парт-конторок у навчальному процесі, необхідні знання, що ґрунтуються на відповідних наукових дослідженнях, що й планується провести протягом навчального року», – відзначила завідувачка лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України Світлана Гозак.

У Львові пілотний проєкт «Дамо дітям рухатись» реалізовують під наглядом медиків. Першокласники, які навчаються за такими партами, проходять медичне обстеження у вересні-жовтні, аналогічний огляд відбудеться й наприкінці навчального року. Крім цього, впродовж навчання проводитимуться регулярні тестування уваги та пам’яті учнів, а також умов їхньої життєдіяльності.

Із липня проєкт «Дамо дітям рухатись» входить до Плану дій Львівської міської ради з реалізації ініціативи UNICEF «Громада, дружня до дітей та молоді». Після проведення всіх досліджень таку методику навчання можуть розширити на всі школи Львова та навіть масштабувати на інші міста України.

«У мене самого четверо дітей і щодня на їхньому прикладі я переконуюся, що парти-конторки працюють. Відколи ми поставили такий стіл вдома, малечі легше сконцентруватися на навчанні, а ще тепер ніхто не сутулиться над домашнім завданням. І навіть більше: під час прогулянок їхні ніжки стали витриваліші, тож тепер ми можемо пройти довшу відстань. Під час спілкування з вчителями в рамках проєкту у нас виникла проблема. Деякі діти навпаки не хочуть повертатися за звичайні парти та просяться залишитися за «стоячою партою». Радіємо цим відгукам, адже вони означають, що дітям насправді бракує руху, а отже ми на правильному шляху», – розказав керівник проєкту Богдан Цюваник.

Додамо, що проєкт «Дамо дітям рухатись» – це соціальна ініціатива однієї з ІТ-компаній Львова, реалізована за підтримки приватних медичних центрів й Львівської міськради.

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